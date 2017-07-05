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14:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Депутаты Горсовета передали дирекции ЧМ-2018 365 тонн брусчатки

Камень отправят на благоустройство Центральной площади у Дома Советов.

Источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда передали исполнительной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года 365 тонн брусчатки. Такое решение приняли депутаты Горсовета на заседании в среду, 5 июля.

Общая стоимость камня составляет около 200 тысяч рублей. Он будет использоваться для подготовки Центральной площади у Дома Советов. Во время проведения ЧМ-2018 там разместят фан-зону. Для этого потребуется переложить часть брусчатки.

Власти Калининграда регулярно передают часть камня, снятого с улиц города при ремонте проезжей части, для нужд различных организаций. Так нашу брусчатку использовали при ремонте Красной площади, а также при благоустройстве различных памятных знаков и пешеходных зон. Камень хранится на предприятии «Калининград-ГорТранс».

FIFA официально утвердила место под фан-зону у Дома Советов в конце апреля 2016 года. Площадка будет вмещать около 25 тысяч человек. Бесплатная фан-зона будет работать в течение всего чемпионата мира. Помимо трансляции матчей болельщиков ждёт концертная программа и развлекательные мероприятия для взрослых и детей. На территории разместят фуд-корт, спонсорские павильоны, лавки ремесленников и магазин FIFA.

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