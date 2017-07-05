Кандидаты в губернаторы Прикамья собирают подписи местных депутатов

У кого из семерых точно не будет проблем с набором необходимого объема изъявлений, так это у действующего врио губернатора Максима Решетникова. От «Единой России», поддержкой которой заручился временный глава края, в местных советах, городских думах и земских собраний заседают почти 1790 парламентариев. Так что набрать необходимые 238 росчерков представляется делом техники.



Из остальных партий, имеющих фракции в Госдуме и Законодательном собрании края, «Справедливая Россия» в представительных органах муниципалитетов Прикамья насчитывает около 120 своих депутатов. В КПРФ сообщили, что в местных советах, городских думах и земсобраниях у них — 105 единомышленников. Тем не менее, партии парламентской оппозиции активно ведут работу. Основная нагрузка возложена на местный актив. В КПРФ сбор подписей координируют секретари райкомов и горкомов, в «Справедливой России» — председатели отделений, в ЛДПР — уполномоченные.



— Приближаемся к сотне набранных, — сообщил «Новостям Перми» первый секретарь крайкома КПРФ, депутат ЗС края Владимир Корсун.



По словам партийного лидера, товарищи на местах преодолевают трудности, сопутствующие процедуре, и на этом пути надо запастись немалым терпением. Подписи в поддержку кандидата должны быть завизированы нотариально. Нотариусы работают в райцентрах, из отдаленного поселка туда нужно доехать, застать специалиста на месте и хорошо, если все требования соблюдены, чтобы не переделывать.



«Собрать необходимое количество подписей планируем в установленный законом срок — к 21 июля. Председатели местных отделений ведут переговоры с самовыдвиженцами, обсуждаются возможные варианты сотрудничества, в том числе, последующее выдвижение от партии», — сообщили корреспонденту «Новостей Перми» в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России».



Бывший министр сельского хозяйства Олег Хараськин, имеющий добро от партии «Великое Отечество», сообщил «Новостям Перми», что также «собирает» подписи. Сторонники бывшего депутата ЗС области и края Константина Окунева, выдвинувшегося кандидатом от внепарламентской партии «Города России», посредством социальной сети сообщают, что политик близок к уровню в шестьдесят процентов нужного объема.



Напомним, кандидату следует собрать и представить не менее 238 подписей народных избранников и частично глав местного самоуправления. Из них минимум 51 подпись должны поставить депутаты земских собраний, дум городских округов и главы, в совокупности представляющие 36 городов и районов края (три четверти от всего количества крупнейших муниципальных образований). Остальной объем подписей вправе предоставить парламентарии из сельских и поселковых советов и дум.



— Думаю, что ни Константин Окунев, ни Олег Хараськин не смогут преодолеть «муниципального фильтра». Не уверен также, что его преодолеет выдвиженец «Справедливой России» Владимир Аликин. Полагаю, добьется регистрации кандидат от «Патриотов России» Андрей Степанов, которого считают чисто техническим кандидатом, играющим на стороне Решетникова. Из соображений соблюдения политеса могут помочь с прохождением муниципального барьера кандидату от КПРФ Ирине Филатовой и выдвиженцу от ЛДПР Олегу Постникову. В этом случае Филатова может по результатам голосования занять второе место. Причин на то две. Во-первых, именно КПРФ традиционно аккумулирует протестные голоса в большей степени, чем другие оппозиционные партии. Во-вторых, свою роль сыграет гендерный фактор: Филатова — единственная женщина среди кандидатов. На мой взгляд, исход первых выборов губернатора края предопределен. Уверенную победу на них одержит врио губернатора Максим Решетников на уровне 60−70 процентов голосов и в одном туре. Правда, явка, полагаю, может быть невысокой вследствие невеликой конкуренции и, по этой причине, отсутствия интриги, — считает Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ.



Прием подписей и других документов, необходимых для регистрации кандидатов, пройдет в период с 21 по 26 июля. Окончательный круг претендентов, что будет включен в избирательный бюллетень, сложится к 4 августа. Выборы губернатора Пермского края, третьи в истории региона и первые в 21-ом столетии, состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года.