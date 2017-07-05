Назаров надеется «подсадить» китайцев на омскую сгущенку

Сегодня, 5 июля, губернатор Омской области Виктор Назаров раскрыл подробности визита в китайский город Маньчжурию. Делегация открыла омский торговый дом.

Едва прилетев, глава региона поделился с журналистами планами по гастрономическому завоеванию, пока не Вселенной, но уже целого Китая. На выставке-продаже омских товаров популярностью пользовались кондитерские изделия и дикоросы.

Однако губернатор не теряет надежды привить китайским партнерам любовь к омской сгущенке.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Мы привезли в Маньчжурию продукцию компании «Сладонеж», шоколад, масло, рапсовое и подсолнечное. И сейчас мы прорабатываем вопрос на поставку дикоросов: ягод и орехов. Также планируем возить сгущенку. Оно показалось нашим китайским партнерам слишком сладкимю Тут оно пожиже. Но мы поставили задачу, что называется, «подсадить» на наше сгущенное молоко.

Отметим, что также бешеной популярностью в Китае пользовалось омское мороженое.