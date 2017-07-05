Юрий Пономарев предложил Борису Дубровскому принять меры по защите прав дольщиков

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, отмечается, что в сфере долевого строительства жилья общее число проблемных объектов в федеральном округе возросло до 46, из них в Челябинской области — 33. Так, по фактам хищения денежных средств дольщиков «Гринфлайта» расследуется уголовное дело. Еще одно дело по факту мошенничества возбуждено в отношении ООО «Речелстрой». Также осуществляется процессуальная проверка в отношении директора ООО «Строительные технологии города» — застройщика многоквартирного дома в жилом комплексе «Оникс». Дом должны были сдать в марте 2016 года, однако сроки продлевались.

Также в обращении отмечается, что серьезные нарекания вызывает деятельность органов власти и местного самоуправления Челябинской области в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В связи с этим Юрий Пономарев предложил губернатору принять в рамках имеющихся полномочий необходимые дополнительные меры по повышению эффективности деятельности уполномоченных органов власти и местного самоуправления, а также по совершенствованию уровня межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, в целях обеспечения защиты и восстановления прав граждан.