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14:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Юрий Пономарев предложил Борису Дубровскому принять меры по защите прав дольщиков

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев адресовал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому специальное обращение по вопросам соблюдения законности при осуществлении долевого строительства многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, отмечается, что в сфере долевого строительства жилья общее число проблемных объектов в федеральном округе возросло до 46, из них в Челябинской области — 33. Так, по фактам хищения денежных средств дольщиков «Гринфлайта» расследуется уголовное дело. Еще одно дело по факту мошенничества возбуждено в отношении ООО «Речелстрой». Также осуществляется процессуальная проверка в отношении директора ООО «Строительные технологии города» — застройщика многоквартирного дома в жилом комплексе «Оникс». Дом должны были сдать в марте 2016 года, однако сроки продлевались.

Также в обращении отмечается, что серьезные нарекания вызывает деятельность органов власти и местного самоуправления Челябинской области в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В связи с этим Юрий Пономарев предложил губернатору принять в рамках имеющихся полномочий необходимые дополнительные меры по повышению эффективности деятельности уполномоченных органов власти и местного самоуправления, а также по совершенствованию уровня межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, в целях обеспечения защиты и восстановления прав граждан.

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