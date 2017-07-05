Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Самая старая гимнастка в мире продолжает выступать в 91 год
СМИ: активы пропавшего в январе миллиардера выставили на продажу
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
46-летняя Лера Кудрявцева переживает сложный период - СМИ
СМИ: Девушка Тарасова эффектно разделась на пляже
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
14:49 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов отметил положительную динамику в реализации ФЦП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости (Крым). В строительстве объектов Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» наметилась положительная динамика.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании Координационного регионального штаба по реализации мероприятий ФЦП.

«Изменения в положительную сторону есть по сравнению с 2016 годом. Хочу сказать спасибо всем, кто участвует в работе штаба. Мы продвинулись значительно, считаю, что достижения в этой части есть. Но оценивать будут не по процессу, а по результату», — цитирует Аксенова пресс-служба главы Крыма.

Он подчеркнул, что взятые ранее обязательства по ликвидации допущенных отставаний от графиков строительства объектов должны быть реализованы.

«Мы с вами договорились, Виталий Германович, что обязательства прошлого года, которые мы дали, уже находясь в нынешнем составе после увольнения господина Казурина (экс-вице-премьер Крыма Олег Казурин — ред.), точно так же к концу года должны быть выполнены, — обратился Аксенов к заместителю председателя Совмина РК Виталию Нахлупину. — Поэтому в этой ситуации прошу поднапрячься всех. Доказать, что вы в состоянии такие проекты реализовывать. Вам, Виталий Германович, все полномочия для этого даны, в том числе представления в части кадровых назначений в случае неудовлетворительной работы».

Также глава РК в очередной раз призвал руководителей исполнительных органов власти на местах системно посещать объекты ФЦП в своих районах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5-7 лет
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Возвращения в Россию: Nissan Juke и Mitsubishi ASX На фоне оживления российского авторынка стало известно, что в Россию возвращаются сразу два компактных внедорожника
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь