Аксенов отметил положительную динамику в реализации ФЦП в Крыму

Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании Координационного регионального штаба по реализации мероприятий ФЦП.

«Изменения в положительную сторону есть по сравнению с 2016 годом. Хочу сказать спасибо всем, кто участвует в работе штаба. Мы продвинулись значительно, считаю, что достижения в этой части есть. Но оценивать будут не по процессу, а по результату», — цитирует Аксенова пресс-служба главы Крыма.

Он подчеркнул, что взятые ранее обязательства по ликвидации допущенных отставаний от графиков строительства объектов должны быть реализованы.

«Мы с вами договорились, Виталий Германович, что обязательства прошлого года, которые мы дали, уже находясь в нынешнем составе после увольнения господина Казурина (экс-вице-премьер Крыма Олег Казурин — ред.), точно так же к концу года должны быть выполнены, — обратился Аксенов к заместителю председателя Совмина РК Виталию Нахлупину. — Поэтому в этой ситуации прошу поднапрячься всех. Доказать, что вы в состоянии такие проекты реализовывать. Вам, Виталий Германович, все полномочия для этого даны, в том числе представления в части кадровых назначений в случае неудовлетворительной работы».

Также глава РК в очередной раз призвал руководителей исполнительных органов власти на местах системно посещать объекты ФЦП в своих районах.