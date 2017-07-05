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14:48 (мск), источник: УНИАН

У сына скандального Пшонки забрали гектары охотничьих угодий под Киевом

У сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки — Артема — прокуратура отсудила более 15 га охотничьих угодий в Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Источник: УНИАН

Он подчеркнул, что договор об условиях ведения охотничьего хозяйства был признан недействительным, а общество, которое связывают с сыном бывшего Генерального прокурора Украины времен Януковича, суд обязал «вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч га на территории Фастовского района».

Согласно сообщению Луценко, это же общество получило угодья с грубыми нарушениями.

Как сообщал УНИАН ранее, преступная организация бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко нанесла государству более 14 млрд грн убытков.

Отмечается, что преступной организации Курченко инкриминируется завладение чужим имуществом, средствами государственных и банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что привело к большим материальным убыткам.

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