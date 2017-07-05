У сына скандального Пшонки забрали гектары охотничьих угодий под Киевом
У сына
У сына
Он подчеркнул, что договор об условиях ведения охотничьего хозяйства был признан недействительным, а общество, которое связывают с сыном бывшего Генерального прокурора Украины времен Януковича, суд обязал «вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч га на территории Фастовского района».
Согласно сообщению Луценко, это же общество получило угодья с грубыми нарушениями.
Как сообщал УНИАН ранее, преступная организация бизнесмена, соратника
Отмечается, что преступной организации Курченко инкриминируется завладение чужим имуществом, средствами государственных и банковских учреждений, государственных предприятий