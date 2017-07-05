В Самаре прошел очередной пикет пенсионеров против отмены льгот
Митингующие
Митингующие
В среду, 5 июля, в Самаре на площади Славы уже второй раз на этой неделе собрались недовольные пенсионеры и поддерживающие их коммунисты. Пикетировать Белый дом пришли около 100 человек. Они опять развернули большой плакат «Меркушкина в отставку! Вернуть льготы пенсионерам!», который в
Напомним, в Самаре прошли уже два пикета: на площади Славы и перед зданием Самарской губернской думы. Акции протеста согласованы с властями и будут идти всю неделю. В четверг и пятницу митинги опять пройдут на площади Славы с 12:00 до 14:00.