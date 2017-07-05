В Самаре прошел очередной пикет пенсионеров против отмены льгот

В среду, 5 июля, в Самаре на площади Славы уже второй раз на этой неделе собрались недовольные пенсионеры и поддерживающие их коммунисты. Пикетировать Белый дом пришли около 100 человек. Они опять развернули большой плакат «Меркушкина в отставку! Вернуть льготы пенсионерам!», который в общем-то и отражает все требования митингующих.