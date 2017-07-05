Президент Молдовы созвал дипломатов

«Подтвердил свою позицию по смешанной системе голосования. Мои коллеги поддержат в парламенте соответствующий проект, в основу которого положены предложенные мною критерии, независимо от каких бы то ни было толкований и рекомендаций», — написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с дипломатами.

Он также отметил, что «возможно, будут учтены некоторые пожелания Венецианской комиссии правового характера, но не политического».

«Также обсудили предстоящую реформу правительства. В данном контексте, подтвердил позицию о поддержке сокращения количества министерств», — отметил Додон.

По его словам, стороны также обсудили ситуацию в Кишиневе, подробности, касающиеся смещения с занимаемой должности мэра (примара) Дорина Киртоакэ, а также вопросы, связанные с управлением столицей, в том числе кризис с вывозом, хранением и переработкой мусора.

«Затронул аспекты, связанные с урегулированием приднестровского конфликта, отметив, что на уровне экспертов диалог ведется в непрерывном режиме. Проинформировал, что как раз сегодня, для обсуждения данного вопроса президентские советники Василе Шова и Артур Гуменюк отправляются с визитом в Москву», — добавил Додон.

Что касается финансирования со стороны ЕС, как подчеркнул президент Молдовы, эти деньги должны выделяться исключительно на проведение реформ и ни в коем случае не должны носить геополитический характер.

«Оценил, как весьма продуктивные недавние мои визиты в Москву, Санкт-Петербург, Турцию, Венгрию и Азербайджан. Высказал уверенность в том, что нам удастся добиться хороших результатов и в ходе предстоящих вскоре визитов в Белоруссию, Грецию, Таджикистан, Туркменистан, Ватикан и др», — написал Додон.

Он также повторно отметил необходимость ускорения принятия пакета законов о статусе АТО Гагаузия. «Эта позиция поддержана посольским корпусом», — сказал Додон, добавив, что диалог с дипломатами в данном формате будет продолжен, так как доказал свою пользу для всех сторон.