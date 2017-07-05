Свердловские депутаты решили судьбу телебашни
Знаменитый долгострой станет вкладом бюджета проекте ледовом проекте УГМК.
Знаменитый долгострой станет вкладом бюджета проекте ледовом проекте УГМК.
Знаменитая телебашня станет вкладом Свердловской области в проекте ОАО «Ледовая арена», которая станет площадкой для хоккеистов. Такое решение было принято в среду, 5 июля, профильный комитет Законодательного собрания Свердловской области передает корреспондент «АиФ-Урал».
Профильный комитет рекомендовал передавать объект в качестве доли в уставный капитал «Ледовой арены», сообщил депутат Заксобрания Виктор Шептий. По его словам, оценочная стоимость объекта 123 млн рублей, эта сумма будет частью проекта совместного проекта свердловских властей и Уральской
Уместно добавить, что ранее на башню претендовала строительная компания «Атомстройкомплекс», однако весной 2017 года решение свердловских властей передать недостроенный объект было отменено. Вместе с этим отменена и оценка башни.