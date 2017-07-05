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15:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловские депутаты решили судьбу телебашни

Знаменитый долгострой станет вкладом бюджета проекте ледовом проекте УГМК.

Знаменитая телебашня станет вкладом Свердловской области в проекте ОАО «Ледовая арена», которая станет площадкой для хоккеистов. Такое решение было принято в среду, 5 июля, профильный комитет Законодательного собрания Свердловской области передает корреспондент «АиФ-Урал».

Профильный комитет рекомендовал передавать объект в качестве доли в уставный капитал «Ледовой арены», сообщил депутат Заксобрания Виктор Шептий. По его словам, оценочная стоимость объекта 123 млн рублей, эта сумма будет частью проекта совместного проекта свердловских властей и Уральской горно-металлургической компании. По одному из проектов, ледовый дворец, который должен заменить КРК «Уралец» (нынешняя площадка ХК «Автомобилист») расположится в районе Екатеринбургского цирка. Окончательное решение будет принято депутатами ЗС 18 июля.

Уместно добавить, что ранее на башню претендовала строительная компания «Атомстройкомплекс», однако весной 2017 года решение свердловских властей передать недостроенный объект было отменено. Вместе с этим отменена и оценка башни.

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