Двораковского назвали самым обеспеченным мэром Сибири

Составители рейтинга сравнили статью «функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в бюджетах сибирских городов за 2014 год. В статье городских бюджетов заложена зарплата и прочие выплаты градоначальнику за счет средств налогоплательщиков.

Последнее место с доходом в 1 млн 340 тыс. рублей занял мэр Барнаула Игорь Савинцев. Второе и третье место занимают мэр Новосибирска Анатолий Локоть и мэр Иркутска Виктор Кондрашов. Там отмечены ежегодные выплаты из бюджета свыше 4 млн рублей.

Первое место с большим отрывом от конкурентов занял омский градоначальник Вячеслав Двораковский. Его функционирование в 2014 году обошлось бюджету Омска в 22 млн 799 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «СуперОмск», городская прокуратура усмотрела коррупционную составляющую в премировании Двораковского. Поощрения выписывали подчиненные мэра. Так, из полученных в 2014 году 5,5 млн рублей премия Двораковского составила 2,3 млн рублей. А в 2017 году мэр получил 1,9 млн, а премия из них составила 1 млн рублей при такой же заработной плате.

В городской администрации, впрочем, заявили, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского Совета. Такой порядок, как отметили в мэрии, существует более 10 лет.