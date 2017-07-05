Двораковского назвали самым обеспеченным мэром Сибири
Портал Novokuznetsk.ru составил рейтинг «Самый обеспеченный мэр Сибири».
Портал Novokuznetsk.ru составил рейтинг «Самый обеспеченный мэр Сибири».
Составители рейтинга сравнили статью «функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в бюджетах сибирских городов за 2014 год. В статье городских бюджетов заложена зарплата и прочие выплаты градоначальнику за счет средств налогоплательщиков.
Последнее место с доходом в 1 млн 340 тыс. рублей занял мэр Барнаула Игорь Савинцев. Второе и третье место занимают мэр Новосибирска Анатолий Локоть и мэр Иркутска Виктор Кондрашов. Там отмечены ежегодные выплаты из бюджета свыше 4 млн рублей.
Первое место с большим отрывом от конкурентов занял омский градоначальник Вячеслав Двораковский. Его функционирование в 2014 году обошлось бюджету Омска в 22 млн 799 тыс. рублей.
Как ранее сообщал «СуперОмск», городская прокуратура усмотрела коррупционную составляющую в премировании Двораковского. Поощрения выписывали подчиненные мэра. Так, из полученных в 2014 году 5,5 млн рублей премия Двораковского составила 2,3 млн рублей. А в 2017 году мэр получил 1,9 млн, а премия из них составила 1 млн рублей при такой же заработной плате.
В городской администрации, впрочем, заявили, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского Совета. Такой порядок, как отметили в мэрии, существует более 10 лет.