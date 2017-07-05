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16:48 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежский губернатор возглавил подготовку доклада о развитии ЖКХ в России

Алексей Гордеев отчитался о результатах действий рабочей группы президиума Госсовета.

Второе заседание рабочей группы для подготовки встречи президиума Госсовета по вопросу развития ЖКХ прошло во вторник, 4 июля. На заседании выступил руководитель рабочей группы, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, сообщил портал президента России.

Глава региона доложил о результатах работы по подготовке доклада о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства в России. Участники группы проанализировали данные от регионов, экспертов и профессиональных сообществ и сформировали предложения для изменения системы ЖКХ.

В этой отрасли коммунального хозяйства выявили систематический недостаток финансирования, что привело к высокому износу инфраструктуры, увеличению аварийности, снижению качества коммунальных услуг.

Оборот отрасли превышает 4,7 трлн рублей (около 5,4% ВВП России). Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются более 146 млн человек. Общая выручка отраслей коммунального хозяйства по итогам 2016 года составила 4 трлн рублей, из них от населения получили 1,6 триллиона рублей.

В заседании участвовали министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, зампредседателя Совфеда Галина Карелова, аудитор счетной палаты Юрий Росляк и другие представители власти и эксперты.

Государственный совет РФ — это совещательный орган при президенте, учрежденный Владимиром Путиным в 2000 году и обеспечивающий взаимодействие органов госвласти. Президиум формируется из восьми членов Госсовета для решения оперативных вопросов.

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