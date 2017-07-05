Воронежский губернатор возглавил подготовку доклада о развитии ЖКХ в России
Алексей Гордеев отчитался о результатах действий рабочей группы президиума Госсовета.
Алексей Гордеев отчитался о результатах действий рабочей группы президиума Госсовета.
Второе заседание рабочей группы для подготовки встречи президиума Госсовета по вопросу развития ЖКХ прошло во вторник, 4 июля. На заседании выступил руководитель рабочей группы, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, сообщил портал президента России.
Глава региона доложил о результатах работы по подготовке доклада о совершенствовании и развитии
В этой отрасли коммунального хозяйства выявили систематический недостаток финансирования, что привело к высокому износу инфраструктуры, увеличению аварийности, снижению качества коммунальных услуг.
Оборот отрасли превышает 4,7 трлн рублей (около 5,4% ВВП России). Потребителями
В заседании участвовали министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, зампредседателя Совфеда Галина Карелова, аудитор счетной палаты Юрий Росляк и другие представители власти и эксперты.
Государственный совет РФ — это совещательный орган при президенте, учрежденный Владимиром Путиным в 2000 году и обеспечивающий взаимодействие органов госвласти. Президиум формируется из восьми членов Госсовета для решения оперативных вопросов.