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15:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Стало известно, когда на Урал прибудет группа ФСО для встречи Путина

Чиновники выдвигают версии, когда президент России приедет в Екатеринбург.

Передовую команду Федеральной службы охраны (ФСО) ждут в Екатеринбурге в ближайшую пятницу, 7 июля, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом рассказали наши источники в правительстве Свердловской области. Силовики должны подготовить город к встрече президента России. Ожидается, что Владимир Путин посетит выставку ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Также глава государства проинспектирует работу ВРИО губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Дата приезда президента в Екатеринбург неизвестна, однако ряд чиновников уверяет, что Путин может появиться на Урале уже в воскресенье, 9 июля. При этом по городу ходят упорные слуги, что первые сотрудники ФСО уже прибыли в город.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы охраны традиционно отвечают за безопасность первых лиц государства, формируя, в том числе, и маршруты их передвижения по городу.

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