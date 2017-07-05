Стало известно, когда на Урал прибудет группа ФСО для встречи Путина

Передовую команду Федеральной службы охраны (ФСО) ждут в Екатеринбурге в ближайшую пятницу, 7 июля, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом рассказали наши источники в правительстве Свердловской области. Силовики должны подготовить город к встрече президента России. Ожидается, что Владимир Путин посетит выставку ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Также глава государства проинспектирует работу ВРИО губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Дата приезда президента в Екатеринбург неизвестна, однако ряд чиновников уверяет, что Путин может появиться на Урале уже в воскресенье, 9 июля. При этом по городу ходят упорные слуги, что первые сотрудники ФСО уже прибыли в город.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы охраны традиционно отвечают за безопасность первых лиц государства, формируя, в том числе, и маршруты их передвижения по городу.