Куйвашев принял участие в селекторном совещании с Медведевым по реформе надзорной деятельности

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В совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие члены российского Правительства, главы субъектов Российской Федерации, представители ведомств и руководители общественных организаций, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

«Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, — это изменить саму философию надзорных мероприятий, перестроить ее с принципа “найти нарушение и наказать любой ценой” на принцип партнерского и сервисного отношения к бизнесу, сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба», — сказал Дмитрий Медведев, открывая совещание.

По данным пресс-службы Правительства РФ, приоритетная программа включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа реализуется в три этапа, на каждом из которых планируется достигнуть конкретных результатов по восьми проектам. В их числе — создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, усиление профилактики нарушений и другие.

«В Свердловской области разработан детальный план достижения установленных показателей и профилактики правонарушений. Это полностью отвечает задачам, обозначенным в послании президента Федеральному Собранию на 2017 год. У каждого регионального органа контроля есть внутренний план реализации дорожной карты и своя программа профилактики правонарушений», — отметил Евгений Куйвашев.