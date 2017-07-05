Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
В России запускают новую жилищную программу
Самые странные прозвища детей звезд
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб российский газ
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
15:37 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев принял участие в селекторном совещании с Медведевым по реформе надзорной деятельности

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в селектором совещании под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, посвященном ходу реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Источник: Reuters

В совещании, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие члены российского Правительства, главы субъектов Российской Федерации, представители ведомств и руководители общественных организаций, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

«Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, — это изменить саму философию надзорных мероприятий, перестроить ее с принципа “найти нарушение и наказать любой ценой” на принцип партнерского и сервисного отношения к бизнесу, сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба», — сказал Дмитрий Медведев, открывая совещание.

По данным пресс-службы Правительства РФ, приоритетная программа включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа реализуется в три этапа, на каждом из которых планируется достигнуть конкретных результатов по восьми проектам. В их числе — создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, усиление профилактики нарушений и другие.

«В Свердловской области разработан детальный план достижения установленных показателей и профилактики правонарушений. Это полностью отвечает задачам, обозначенным в послании президента Федеральному Собранию на 2017 год. У каждого регионального органа контроля есть внутренний план реализации дорожной карты и своя программа профилактики правонарушений», — отметил Евгений Куйвашев.

В регионе организованы публичные обсуждения правоприменительной практики, применяется практика использования проверочных листов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Линейку учебников по истории проредили. Но в школе все еще пытаются "скрестить несовместимое"
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
Молдавия и Украина просят обсудить возможность их членства в ЕС
Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5-7 лет
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
В Болгарии произошло массовое столкновение автобусов
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Возвращения в Россию: Nissan Juke и Mitsubishi ASX На фоне оживления российского авторынка стало известно, что в Россию возвращаются сразу два компактных внедорожника
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
Власти отказались защищать интересы квартирных инвесторов
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь