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16:09 (мск), источник: РИА Крым

Новый фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости (Крым). В Севастополе в среду прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен». Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

Источник: РИА "Новости"

По сообщению пресс-службы, корабль под командованием капитана II ранга Антона Куприна завершил переход с Балтийского на Черноморский флот. Находясь в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, экипаж судна успешно выполнил боевые задачи, осуществив совместно с подводной лодкой «Краснодар» нанесение ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии.

«В Севастополе экипаж встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей», — уточнили в ЧФ.

«Адмирал Эссен» — второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и первый серийный корабль данного проекта. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.

Вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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