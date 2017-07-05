Новый фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости (Крым). В Севастополе в среду прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен». Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости (Крым). В Севастополе в среду прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен». Об этом сообщает
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«В Севастополе экипаж встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей», — уточнили в ЧФ.
«Адмирал Эссен» — второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и первый серийный корабль данного проекта. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъем на нем
Вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).