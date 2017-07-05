Новый фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь

По сообщению пресс-службы, корабль под командованием капитана II ранга Антона Куприна завершил переход с Балтийского на Черноморский флот. Находясь в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, экипаж судна успешно выполнил боевые задачи, осуществив совместно с подводной лодкой «Краснодар» нанесение ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии.

«В Севастополе экипаж встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей», — уточнили в ЧФ.

«Адмирал Эссен» — второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и первый серийный корабль данного проекта. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.

Вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).