Молдавия, Грузия и Украина просят Брюссель обсудить возможность их членства в ЕС
Главы парламентов трех стран подписали совместное заявление, которое направят в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства.
Главы парламентов трех стран подписали совместное заявление, которое направят в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства.
КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Парламенты Молдавии, Грузии и Украины подготовили совместную декларацию, в которой попросят поднять в Брюсселе вопрос о возможности своего членства в ЕС. Об этом проинформировал на брифинге в среду председатель законодательного органа Молдавии Андриан Канду.
«Главы трех парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС», — сказал Канду.
Он отметил, что заявление будет направлено в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства, который запланирован на осень текущего года.
«В складывающейся геополитической ситуации это будет хорошим стимулом для продолжения реформ в трех странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС», — отметил спикер.