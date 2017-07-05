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16:14 (мск), источник: ТАСС

Молдавия, Грузия и Украина просят Брюссель обсудить возможность их членства в ЕС

Главы парламентов трех стран подписали совместное заявление, которое направят в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства.

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Парламенты Молдавии, Грузии и Украины подготовили совместную декларацию, в которой попросят поднять в Брюсселе вопрос о возможности своего членства в ЕС. Об этом проинформировал на брифинге в среду председатель законодательного органа Молдавии Андриан Канду.

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«Главы трех парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС», — сказал Канду.

Он отметил, что заявление будет направлено в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства, который запланирован на осень текущего года.

«В складывающейся геополитической ситуации это будет хорошим стимулом для продолжения реформ в трех странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС», — отметил спикер.

Комментарии
5
валерий малютин
на счет молдавии понятно.....там год остался парламенту в европу просится, потом они все переедут в румынию, когда их не переизберут.......украина.....там польша против бандерлогов, а грызуны????? какой прок европейцам, от этой страны????, ни че нет кроме винограда....а зачем европе виноград??????.....
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Другой Мир
Голодранцы усих краин, геть до кучи!)
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Ольга Лысенко
Скоро ЕС превратится в СССР.
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