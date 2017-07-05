Молдавия, Грузия и Украина просят Брюссель обсудить возможность их членства в ЕС

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Парламенты Молдавии, Грузии и Украины подготовили совместную декларацию, в которой попросят поднять в Брюсселе вопрос о возможности своего членства в ЕС. Об этом проинформировал на брифинге в среду председатель законодательного органа Молдавии Андриан Канду.

«Главы трех парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС», — сказал Канду.

Он отметил, что заявление будет направлено в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства, который запланирован на осень текущего года.