Директор «Центра развития туризма» Челябинской области уходит в отставку
В Челябинской области директор областного государственного бюджетного учреждение культуры «Центр развития туризма» Татьяна Бай покидает свой пост по собственному желанию.
В Челябинской области директор областного государственного бюджетного учреждение культуры «Центр развития туризма» Татьяна Бай покидает свой пост по собственному желанию.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве культуры области, в чьем ведении находится ОГБУ, Татьяна Бай, не дождавшись нескольких дней до окончания госконтракта, написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Татьяна Бай руководила «Центром развития туризма» центром с января 2016 года, а завершит свою трудовую деятельность на этом посту 7 июля (контракт заканчивается 18 июля). Новый директор ОГБУ пока не назначен. С 10 июля обязанности руководителя центра будет временно исполнять Андрей Глушков, работавший до настоящего момента заместителем директора этого бюджетного учреждения.
«Центр по развитию туризма в Челябинской области» был образован в 2012 году с целью создания благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма, формирования туристической привлекательности края. В обязанности сотрудников входит разработка новых маршрутов, улучшение туристической инфраструктуры в области, реализация инвестиционных проектов, выставочная деятельность, брендирование территории.