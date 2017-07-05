Директор «Центра развития туризма» Челябинской области уходит в отставку

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве культуры области, в чьем ведении находится ОГБУ, Татьяна Бай, не дождавшись нескольких дней до окончания госконтракта, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Татьяна Бай руководила «Центром развития туризма» центром с января 2016 года, а завершит свою трудовую деятельность на этом посту 7 июля (контракт заканчивается 18 июля). Новый директор ОГБУ пока не назначен. С 10 июля обязанности руководителя центра будет временно исполнять Андрей Глушков, работавший до настоящего момента заместителем директора этого бюджетного учреждения.