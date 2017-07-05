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16:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Директор «Центра развития туризма» Челябинской области уходит в отставку

В Челябинской области директор областного государственного бюджетного учреждение культуры «Центр развития туризма» Татьяна Бай покидает свой пост по собственному желанию.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве культуры области, в чьем ведении находится ОГБУ, Татьяна Бай, не дождавшись нескольких дней до окончания госконтракта, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Татьяна Бай руководила «Центром развития туризма» центром с января 2016 года, а завершит свою трудовую деятельность на этом посту 7 июля (контракт заканчивается 18 июля). Новый директор ОГБУ пока не назначен. С 10 июля обязанности руководителя центра будет временно исполнять Андрей Глушков, работавший до настоящего момента заместителем директора этого бюджетного учреждения.

«Центр по развитию туризма в Челябинской области» был образован в 2012 году с целью создания благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма, формирования туристической привлекательности края. В обязанности сотрудников входит разработка новых маршрутов, улучшение туристической инфраструктуры в области, реализация инвестиционных проектов, выставочная деятельность, брендирование территории.

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