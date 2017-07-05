Экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест

Бывший министр находится под арестом с января этого года. О том, что в отношении высокопоставленного чиновника проводятся следственные мероприятия, стало известно 30 декабря 2016 года. Тогда Нурсултан Назарбаев проинформировал о текущих кадровых изменениях в Министерстве национальной экономики. Он и заявил, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».