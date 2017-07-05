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16:13 (мск), источник: Tengrinews

Экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест

Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Районный суд № 2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемому Куандыку Бишимбаеву до 10 августа 2017 года», — сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе суда Астаны.

Бывший министр находится под арестом с января этого года. О том, что в отношении высокопоставленного чиновника проводятся следственные мероприятия, стало известно 30 декабря 2016 года. Тогда Нурсултан Назарбаев проинформировал о текущих кадровых изменениях в Министерстве национальной экономики. Он и заявил, что министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек».

Позже в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили, что «председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО Orda Glass и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

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