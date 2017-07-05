Глава Минкомсвязи назвал нецелесообразным отсрочку «закона Яровой» на пять лет
Министр считает, что вместо этого необходимо разработать план по поэтапному внедрению антитеррористических поправок.
Министр считает, что вместо этого необходимо разработать план по поэтапному внедрению антитеррористических поправок.
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год, выступая за создание плана по постепенному внедрению его в стране.
«С таким предложением (отложить вступление в действие закона — ИФ) выступили несколько депутатов, и законопроект о переносе 2023 год поступил в правительство. Наше министерство готовило отзыв на законопроект, мы посчитали, что перенос на 2023 год как прямая норма нецелесообразен», — сказал Никифоров журналистам в среду.
Мы все-таки поддержали дату вступления в силу — 1 июля 2018 года, но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться.
По его словам,
«Я думаю, что речь будет идти о 3−5-летней перспективе внедрения», — сказал Никифоров. Вопрос, по его словам, не в сроках, а в этапах внедрения этой нормы.
Накануне сообщалось, что в правительстве РФ предлагают отложить на пять лет вступление в силу «пакета Яровой». Соответствующее решение вошло в отзыв кабинета министров на законопроект члена Совета Федерации Антона Белякова и депутата Госдумы Олега Шеина, предлагающих перенести с 2018 на 2023 год срок вступления в силу пакета антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, сообщил «Интерфаксу» во вторник источник в правительственной комиссии.
«Пакет Яровой»
7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные Яровой и Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.
«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и
Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.