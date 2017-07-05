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17:12 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минкомсвязи назвал нецелесообразным отсрочку «закона Яровой» на пять лет

Министр считает, что вместо этого необходимо разработать план по поэтапному внедрению антитеррористических поправок.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год, выступая за создание плана по постепенному внедрению его в стране.

«С таким предложением (отложить вступление в действие закона — ИФ) выступили несколько депутатов, и законопроект о переносе 2023 год поступил в правительство. Наше министерство готовило отзыв на законопроект, мы посчитали, что перенос на 2023 год как прямая норма нецелесообразен», — сказал Никифоров журналистам в среду.

Мы все-таки поддержали дату вступления в силу — 1 июля 2018 года, но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться.
Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций

По его словам, из-за размеров страны вступление в силу этой нормы «невозможно сделать одномоментным». Он предположил, что на следующей неделе уже появится консолидированная позиция правительства по поводу того, в каком виде этот законопроект может быть внедрен.

«Я думаю, что речь будет идти о 3−5-летней перспективе внедрения», — сказал Никифоров. Вопрос, по его словам, не в сроках, а в этапах внедрения этой нормы.

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Правительство может перенести закон Яровой на пять лет

Накануне сообщалось, что в правительстве РФ предлагают отложить на пять лет вступление в силу «пакета Яровой». Соответствующее решение вошло в отзыв кабинета министров на законопроект члена Совета Федерации Антона Белякова и депутата Госдумы Олега Шеина, предлагающих перенести с 2018 на 2023 год срок вступления в силу пакета антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, сообщил «Интерфаксу» во вторник источник в правительственной комиссии.

«Пакет Яровой»

7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные Яровой и Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

«Антитеррористические поправки», в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Комментарии
4
Александр Швед
"ты виноват уж тем - что хочется мне кушать" - министр прав - по самым скромным подсчетам бюджет мероприятия 5 трлн. рэ - нельзя тянуть с распилом таких деньжищь та...
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Виктор Потоцкий
Если сервер взломают то вся эта инфа будет доступна хакерам... не думаю что это хорошо... Если провайдеры будут хранить это офлайн это дополнительные расходы... а они нужны? даже простая переписка это террабайты данных...
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Андрей Лях
Нац.гвардия,закон Яровой-подвели страну к пропасти,теперь боятся собственного населения! Пора уже называть вещи своими именами! На "штыках"долго не усидите!
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