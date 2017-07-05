Глава Минкомсвязи назвал нецелесообразным отсрочку «закона Яровой» на пять лет

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает нецелесообразным перенос вступления в силу «закона Яровой» на 2023 год, выступая за создание плана по постепенному внедрению его в стране. «С таким предложением (отложить вступление в действие закона — ИФ) выступили несколько депутатов, и законопроект о переносе 2023 год поступил в правительство. Наше министерство готовило отзыв на законопроект, мы посчитали, что перенос на 2023 год как прямая норма нецелесообразен», — сказал Никифоров журналистам в среду.

Мы все-таки поддержали дату вступления в силу — 1 июля 2018 года, но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться. Николай Никифоров Министр связи и массовых коммуникаций

По его словам, из-за размеров страны вступление в силу этой нормы «невозможно сделать одномоментным». Он предположил, что на следующей неделе уже появится консолидированная позиция правительства по поводу того, в каком виде этот законопроект может быть внедрен. «Я думаю, что речь будет идти о 3−5-летней перспективе внедрения», — сказал Никифоров. Вопрос, по его словам, не в сроках, а в этапах внедрения этой нормы.

Читайте также Правительство может перенести закон Яровой на пять лет