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16:46 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов: Хотелось бы сделать Калининград переговорной площадкой для России, ЕС и США

Калининград может стать международной переговорной площадкой для России, Евросоюза и США. Об этом рассказал врио губернатора региона Антон Алиханов в интервью для «Ленты».

Источник: Клопс.ru

Рассказывая о новых преференциях, которые появятся в области в рамках обновления законодательства об особых экономических зонах, Алиханов упомянул электронные визы. Речь идёт о механизме, аналогичном внедрённому во Владивостоке.

«Нам, конечно, хотелось бы немного другой список стран, чем во Владивостоке. Мы бы хотели стать переговорной площадкой Россия — ЕС, Россия — США», — отметил Алиханов.

Глава региона заявил, что получение виз отнимает время даже в самом ускоренном режиме. Изменения в визовом порядке помогли бы предпринимателям.

«Есть переговоры, есть результаты — неплохо бы приподнять Калининград до статуса всенародной площадки общения, — отметил он. — Например, у американского бизнесмена возникло желание обсудить что-нибудь срочно с российским коллегой с глазу на глаз. Очень срочно. Даже в самом ускоренном режиме получение виз отнимает время. А тут — добро пожаловать».

В начале июня 2017 года Сергей Лавров сообщил, что в правительство страны будет внесено предложение о выдаче электронных виз в Калининград. Он рассказал об этом во время встречи с врио губернатора Антоном Алихановым. Позже глава региона назвал список стран, для которых планируется ввести электронные визы в Калининград.

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