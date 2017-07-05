Алиханов: Хотелось бы сделать Калининград переговорной площадкой для России, ЕС и США

Источник: Клопс.ru

Рассказывая о новых преференциях, которые появятся в области в рамках обновления законодательства об особых экономических зонах, Алиханов упомянул электронные визы. Речь идёт о механизме, аналогичном внедрённому во Владивостоке.

«Нам, конечно, хотелось бы немного другой список стран, чем во Владивостоке. Мы бы хотели стать переговорной площадкой Россия — ЕС, Россия — США», — отметил Алиханов.

Глава региона заявил, что получение виз отнимает время даже в самом ускоренном режиме. Изменения в визовом порядке помогли бы предпринимателям.

«Есть переговоры, есть результаты — неплохо бы приподнять Калининград до статуса всенародной площадки общения, — отметил он. — Например, у американского бизнесмена возникло желание обсудить что-нибудь срочно с российским коллегой с глазу на глаз. Очень срочно. Даже в самом ускоренном режиме получение виз отнимает время. А тут — добро пожаловать».