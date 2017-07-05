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16:51 (мск), источник: Sputnik.by

Новый губернатор Минской области рассказал о первоочередных задачах

Своими главными задачами новый председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко видит рост благосостояния жителей региона, вопрос занятости, перспективное развитие региона в целом и привлечение инвестиций.

Источник: Sputnik.by

Анатолий Исаченко в среду, 5 июля, утвержден в должности председателя Минского облисполкома на внеочередной сессии Минского областного совета депутатов. Нового губернатора Минской области во вторник, 4 июля, назначил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Глава Администрации президента Наталья Качанова, представляя нового главу региона депутатам и руководителям районов, обратила внимание на его опыт в работе с областью, деловые качества, инициативность и умение взаимодействовать с людьми. До назначения губернатором Анатолий Исаченко был помощником президента — инспектором по Минской области.

«Когда пришел в область помощником президента, в любом случае, моей задачей было помогать работать области. Поэтому начал работать я с тех пор, как пришел в область. Мое кредо по жизни — где живешь, там и работаешь. За это время я посетил все регионы. Некоторые по несколько раз. Знаком с регионами. Начнем с решения задач, которые были озвучены», — сказал Исаченко.

Новый губернатор также сообщил, что общение и отчеты представителей властей перед жителями региона и трудовыми коллективами в дальнейшем должны происходить регулярно.

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