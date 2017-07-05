Воронежская область вошла в антирейтинг Генпрокуратуры по проверкам бизнеса
Регион в своем докладе упомянул генпрокурор.
Регион в своем докладе упомянул генпрокурор.
Воронежская область оказалась в числе российских регионов, где в отношении предпринимателей проводятся незаконные проверки. Об этом на селекторном совещании «О ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которое 5 июля провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.
По данным, которые он привел на совещании, только за последние два с половиной года по всей стране прокуратура пресекла около 150 тыс. нарушений в сфере защиты бизнеса, прокурорами отклонено почти 900 тыс. необоснованных заявлений контролирующих органов о проведении проверок.
При этом, констатировал Чайка, практически везде контролирующие организации пока не способны поменять подходы к проверкам
«Плановые проверки нередко проводятся по адресам, не совпадающим с указанными в распоряжениях, с превышением предельного 20-дневного срока, иногда более чем вдвое. Распространены факты незаконного проведения контрольных мероприятий без включения в ежегодный сводный план проверок — в Воронежской области,
«Несмотря на действующий мораторий, в план на 2017 год предлагались проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Причём подобные нарушения допускались и на федеральном уровне. Внеплановые проверки проводятся в отсутствие сведений о нарушении прав, без издания соответствующих распоряжений и согласования с органами прокуратуры. И даже, вопреки прямому запрету в законе, — по анонимным обращениям», — добавил генпрокурор.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае представление Генпрокуратуры получил руководитель