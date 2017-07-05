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18:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежская область вошла в антирейтинг Генпрокуратуры по проверкам бизнеса

Регион в своем докладе упомянул генпрокурор.

Воронежская область оказалась в числе российских регионов, где в отношении предпринимателей проводятся незаконные проверки. Об этом на селекторном совещании «О ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которое 5 июля провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.

По данным, которые он привел на совещании, только за последние два с половиной года по всей стране прокуратура пресекла около 150 тыс. нарушений в сфере защиты бизнеса, прокурорами отклонено почти 900 тыс. необоснованных заявлений контролирующих органов о проведении проверок.

При этом, констатировал Чайка, практически везде контролирующие организации пока не способны поменять подходы к проверкам бизнес-структур. С одной стороны, отметил Генпрокурор, бизнес продолжают дергать бессмысленными проверками. В то же время, привел данные Чайка, при проведении более 19 тыс. гласных оперативных мероприятий подразделениями МВД допущено свыше 2 тыс. нарушений, а возбуждением уголовного дела закончилось менее 15% обследований. В числе лидеров по нарушениям при проведении проверок — МЧС, МВД, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и Ространснадзор.

«Плановые проверки нередко проводятся по адресам, не совпадающим с указанными в распоряжениях, с превышением предельного 20-дневного срока, иногда более чем вдвое. Распространены факты незаконного проведения контрольных мероприятий без включения в ежегодный сводный план проверок — в Воронежской области, Ханты-Мансийском округе и ряде других регионов», — отметил Чайка.

«Несмотря на действующий мораторий, в план на 2017 год предлагались проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Причём подобные нарушения допускались и на федеральном уровне. Внеплановые проверки проводятся в отсутствие сведений о нарушении прав, без издания соответствующих распоряжений и согласования с органами прокуратуры. И даже, вопреки прямому запрету в законе, — по анонимным обращениям», — добавил генпрокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае представление Генпрокуратуры получил руководитель Верхне-Донского управления Ростехнадзора РФ (расположен в Воронеже). Нарушения были связаны именно с проведением проверок предпринимателей.

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