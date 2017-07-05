В Киеве готовятся к встрече Порошенко и Лукашенко
Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления
Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина.
«Предварительно планируется провести форум при участи глав двух государств», — сказал представитель
При этом в анонсе на странице
При этом сообщается, что во время форума также пройдет очередное заседание
На данный момент официальной информации о визите белорусского лидера в Украину нет.