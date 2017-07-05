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17:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве готовятся к встрече Порошенко и Лукашенко

Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украино-белорусский экономический форум с участием президентов этих двух стран Петра Порошенко и Александра Лукашенко планируется провести 21 июля в Киеве, сообщили РИА Новости в среду в торгово-промышленной палате Украины, которая выступает соорганизатором мероприятия.

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«Предварительно планируется провести форум при участи глав двух государств», — сказал представитель торгово-промышленной палаты.

При этом в анонсе на странице торгово-промышленной палаты в Facebook отмечается, что программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, а также условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и в Белоруссии.

При этом сообщается, что во время форума также пройдет очередное заседание украинско-белорусского консультативного совета и переговоры между представителями деловых кругов двух стран.

На данный момент официальной информации о визите белорусского лидера в Украину нет.

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