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17:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Путин приедет в Екатеринбург 9 июля

И поужинает с экс-премьером Японии.

Источник: УралИнформБюро

Владимир Путин прибудет с визитом в Екатеринбург 9 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что воскресным вечером президент проведет неформальный ужин с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори, передает «Уралинформбюро».

О визите Мори на Урал сообщило агентство Kyodo. Японская сторона планирует обсудить территориальный вопрос и совместную деятельность на Курилах.

Главным событием для высоких гостей станет выставка ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Торжественное открытие мероприятия, где Япония является страной-соорганизатором, запланировано на вечер 9 июля.

Также на воскресенье в столице Урала намечен боксёрский турнир, главным боем которого станет поединок между суперчемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом.

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