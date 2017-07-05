Путин приедет в Екатеринбург 9 июля
И поужинает с
И поужинает с
Владимир Путин прибудет с визитом в Екатеринбург 9 июля. Об этом сообщил
О визите Мори на Урал сообщило агентство Kyodo. Японская сторона планирует обсудить территориальный вопрос и совместную деятельность на Курилах.
Главным событием для высоких гостей станет выставка ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Торжественное открытие мероприятия, где Япония является
Также на воскресенье в столице Урала намечен боксёрский турнир, главным боем которого станет поединок между суперчемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом.