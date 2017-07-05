Катар отверг требования арабских стран

«Выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьёзном подходе к проблеме», — говорится в документе, который зачитал глава МИД Египта Самех Шукри.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.