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19:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Сайдик назвал место встречи лидеров «нормандского формата»

По словам Сайдика, он надеется, что лидеры стран «нормандского формата» найдут возможность поддержать решение о «хлебном перемирии» в Донбассе в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Встреча лидеров «нормандского формата», возможно, пройдет в скором времени в Гамбурге, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи в Минске контактной группы по Донбассу.

«Я надеюсь, что лидеры стран “нормандского формата” найдут возможность поддержать это решение (о “хлебном перемирии” в Донбассе — ред.) в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге», — сказал он.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не подтвердил информацию о возможности встречи в «нормандском формате» на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Так он прокомментировал заявление постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова о возможной встрече в этом формате на полях G20.

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