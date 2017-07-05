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20:21 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле сторонники Мадуро ворвались в парламент

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сторонники правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, контролируемого оппозицией, сообщает местная газета Nacional.

Сообщается, что несколько депутатов были ранены в результате беспорядков.

Агентство Франс Пресс передает, что десятки вооруженных палками активистов в красной одежде (цвета находящихся у власти социалистов), собрались во внутреннем дворе парламента, где запускают петарды.

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В Венесуэле три месяца уже идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.

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Комментарии
2
www.Sochi.OOO Сочи ООО
америкосы нашли там таких же дуриков как и в киеве - мутят и раскачивают дурачков.
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Ротокан Карлович
И это радует.Правильно ворвались,по адресу...Они знают ,что делать с "кастрюлеголовыми".Майдан не прокатит.
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