В Нацполиции намерены создать воздушные и водные подразделения

В Национальной полиции Украины планируют создать воздушные и водные подразделения. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

«По техническому блоку мы поставили себе целью возрождение современных вертолетных групп. Быстрых групп полиции, которые используют лодки. Потому что у нас большая прибрежная морская и речная зоны», — отметил Князев.

Глава Национальной полиции Украины ознакомил присутствующих с ходом реформ в силовом и оперативном блоках полиции.

По его словам, сейчас полиция усилила тесное сотрудничество с коллегами из Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и других силовых структур.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что на улице должна быть только одна сила — Национальная полиция.