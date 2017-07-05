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20:34 (мск), источник: 112.ua

В Нацполиции намерены создать воздушные и водные подразделения

В частности, будут возрождаться современные вертолетные группы.

В Национальной полиции Украины планируют создать воздушные и водные подразделения. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

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«По техническому блоку мы поставили себе целью возрождение современных вертолетных групп. Быстрых групп полиции, которые используют лодки. Потому что у нас большая прибрежная морская и речная зоны», — отметил Князев.

Глава Национальной полиции Украины ознакомил присутствующих с ходом реформ в силовом и оперативном блоках полиции.

По его словам, сейчас полиция усилила тесное сотрудничество с коллегами из Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и других силовых структур.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что на улице должна быть только одна сила — Национальная полиция.

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