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20:32 (мск), источник: Ipress.ua

Пенсионную реформу отложат на осень, — Данилюк

Судьба пенсионной реформы в Украине, скорее всего, будет решаться после депутатских каникул.

Источник: Ipress.ua

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, именно сложность пенсионной реформы является основной причиной, почему она не будет принята в ближайшую пару недель, информирует Reuters.

«Когда пенсионная реформа будет принята — мы получим следующий транш МВФ», — сказал Данилюк.

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Как известно, пятый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года. Причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не поддержала пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул.

Напомним, что 4 июня Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который разработали в Минсоцполитики. Отметим, что Украина обязалась перед МВФ провести пенсионную реформу, вместе с тем сроком принятия соответствующего законопроекта в меморандуме с фондом указано конец апреля. Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года и иметь такие характеристики: новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем нынешний, диапазоном пенсионного возраста в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к более позднему выходу на пенсию; гарантии того, что украинцы будут получать пенсии, которые будут отвечать уплаченным взносам.

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