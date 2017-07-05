Пенсионную реформу отложат на осень, — Данилюк

Как известно, пятый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года. Причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не поддержала пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул.

Напомним, что 4 июня Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который разработали в Минсоцполитики. Отметим, что Украина обязалась перед МВФ провести пенсионную реформу, вместе с тем сроком принятия соответствующего законопроекта в меморандуме с фондом указано конец апреля. Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года и иметь такие характеристики: новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем нынешний, диапазоном пенсионного возраста в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к более позднему выходу на пенсию; гарантии того, что украинцы будут получать пенсии, которые будут отвечать уплаченным взносам.