В МВД намерены укрепить границу в Приднестровской части
На данный момент завершается обустройство Харьковской части границы в рамках программы «Европейский вал».
На данный момент завершается обустройство Харьковской части границы в рамках программы «Европейский вал».
В Министерстве внутренних дел намерены укрепить границу в Приднестровской части. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время встречи с делегацией Киевской ассоциации военных атташе и военных атташе более 30 иностранных государств, передает
«Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион. Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии, планируем развертывание подразделений Нацполиции. Мы безусловно будем наращивать там силы», — сказал Яровой.
По его словам, сейчас завершается обустройство Харьковской части границы в рамках программы «Европейский вал», начинаются работы в Сумской и Луганской областях.