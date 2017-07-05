Порошенко скоординировал с Меркель позицию по «Минску-2»

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону скоординировали позицию по реализации минских соглашений, сообщил в среду пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии. Порошенко и Меркель скоординировали позицию по реализации Минска накануне встречи лидеров Германии и Франции с президентом России», — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter в среду.