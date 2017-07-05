В госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Киев 9 июля обсудит с президентом Петром Порошенко «всестороннюю помощь» США в части поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.
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