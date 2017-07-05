В госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко

«В своей остановке в Киев госсекретарь надеется построить отношения с украинским правительством, с украинским народом. Первое — подтвердить украинский суверенитет и территориальную целостность. Через помощь Украине разрешить конфликт на востоке Украины через контроль ее международных границ. Это включает помощь Украине в широком спектре возможностей», — сказал представитель госдепа.

Он также добавил, что будет обсуждать продолжение реформ на Украине.