Янукович отзовет адвокатов из судебного процесса по делу о госизмене

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович собирается отозвать своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и сам отказывается участвовать в нем. Об этом он сказал в эфире российского Первого канала.

По его словам, обвинители любой ценой будут стремиться «вынести обвинительный приговор, обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины».

«Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны. Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении», — сказал Янукович.

Он подчеркнул, что «это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».

«Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано», — добавил Янукович.

Как сообщалось ранее, Печерский суд Киева рассматривает иск Виктора Януковича к государственному «Ощадбанку» о защите деловой репутации.