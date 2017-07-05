США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие дни представят на рассмотрение Совета Безопасности ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание.

Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ.

«В ближайшие дни мы представим Совету Безопасности резолюцию, которая позволит международному сообществу дать пропорциональный ответ на новую эскалацию со стороны КНДР», — сказала дипломат. Она отметила, что не будет подробно говорить о содержании документа, но перечислила возможные способы реагирования на поведение Пхеньяна.

По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты» КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, «ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц».

По словам Хейли, Соединенные Штаты готовы применить военную силу в отношении КНДР в случае необходимости, но предпочитают задействовать свои возможности в сфере торговли для воздействия на Пхеньян.