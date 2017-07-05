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5 июля, источник: ТАСС

США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР

Как сообщила постпред США при организации, Вашингтон готов применить военную силу в отношении Пхеньяна, если потребуется.

Источник: Reuters

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие дни представят на рассмотрение Совета Безопасности ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание.

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Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ.

«В ближайшие дни мы представим Совету Безопасности резолюцию, которая позволит международному сообществу дать пропорциональный ответ на новую эскалацию со стороны КНДР», — сказала дипломат. Она отметила, что не будет подробно говорить о содержании документа, но перечислила возможные способы реагирования на поведение Пхеньяна.

По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты» КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, «ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц».

По словам Хейли, Соединенные Штаты готовы применить военную силу в отношении КНДР в случае необходимости, но предпочитают задействовать свои возможности в сфере торговли для воздействия на Пхеньян.

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«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одна из наших возможностей — это существенные вооруженные силы. Мы задействуем их, если потребуется, но мы предпочли бы не идти в этом направлении», — сказала дипломат.

По ее словам, у США «есть другие способы дать ответ» тем, от кого исходит угроза. «У нас есть большие возможности в сфере торговли», — отметила Хейли.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

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