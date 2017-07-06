Путин: РФ примет активное участие в саммите G20

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на успешную работу G20 в Гамбурге 7—8 июля и заверяет, что российская делегация примет в нем активное участие.

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«Российская делегация примет активное, заинтересованное участие в работе саммита в Гамбурге, который, уверен, пройдет результативно», — написал глава российского государства в статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt. Российский лидер заверил, что Москва «вместе с партнерами по “двадцатке” подключится к практической реализации договоренностей, принятых по итогам встречи». Он пожелал германским коллегам успехов в организации саммита. По мнению Путина, «очевидно, что “двадцатка” может внести весомый вклад в укрепление стабильности мировой экономики и ее гармоничное развитие». «Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы», — подчеркнул президент РФ.

По словам российского лидера, интересы человека должны быть основным приоритетом G20.

«Отмечу, что возможности, которые открывает цифровая экономика, переход на новый промышленный и технологический уклад одновременно усиливают разрыв в уровне развития между богатыми и бедными странами, обостряют проблемы неравенства между различными социальными слоями, — написал президент РФ в статье. — Поэтому в центре наших усилий должен быть человек, его интересы и заботы. Считаю это важнейшим приоритетом в деятельности Группы двадцати».

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