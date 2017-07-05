Нурсултан Назарбаев прокомментировал инициативу переименования аэропорта Астаны в его честь

— Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, — сказал Нурсултан Назарбаев.

— Любой политик, лидер государства должен сохраниться в истории своими делами. Это вопрос не нашего поколения. Это вопрос грядущих поколений. Потому что лицом к лицу лица не видно. Я часто вспоминаю, по-моему, высказывание Марка Аврелия, великого философа и императора Рима, который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал — не хочу, чтобы спрашивали люди, чей это памятник. Пусть лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник.