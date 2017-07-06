В Венесуэле захватившие парламент люди начали покидать здание

Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками, также сообщалось, что они использовали самодельные взрывные устройства. С утра они блокировали Национальную ассамблею, а затем ворвались в нее. По последним данным главы парламента Хулио Борхеса, всего в результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых госпитализированы, ранее сообщалось также о других пострадавших сотрудниках.

По словам Борхеса, порядка 350 депутатов, журналистов и гостей ассамблеи были заблокированы в здании нападавшими.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее осудил нападение на Национальную ассамблею и назначил соответствующее расследование. Атака вызывала бурное осуждение мирового сообщества. Среди выразивших свое возмущение действиями сторонников властей были премьер Испании Мариано Рахой, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, МИД Панамы, Южноамериканский общий рынок (Меркосур) глава Европарламента Антонио Таяни, британский посол в Каракасе Джон Сейвил.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.