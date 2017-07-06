Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
От чего вас спасет спиннер
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
02:53 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле захватившие парламент люди начали покидать здание

МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Люди, ворвавшиеся в среду утром в Национальную ассамблею Венесуэлы, начали покидать здание после семичасовой осады, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что атаку совершили сторонники действующей власти, вооруженные палками, также сообщалось, что они использовали самодельные взрывные устройства. С утра они блокировали Национальную ассамблею, а затем ворвались в нее. По последним данным главы парламента Хулио Борхеса, всего в результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из которых госпитализированы, ранее сообщалось также о других пострадавших сотрудниках.

Читайте также
В Венесуэле сторонники Мадуро ворвались в парламент

По словам Борхеса, порядка 350 депутатов, журналистов и гостей ассамблеи были заблокированы в здании нападавшими.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее осудил нападение на Национальную ассамблею и назначил соответствующее расследование. Атака вызывала бурное осуждение мирового сообщества. Среди выразивших свое возмущение действиями сторонников властей были премьер Испании Мариано Рахой, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, МИД Панамы, Южноамериканский общий рынок (Меркосур) глава Европарламента Антонио Таяни, британский посол в Каракасе Джон Сейвил.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в акциях протеста в стране превысило 90 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Таиланде таинственно пропадают туристы
Надувается суперпузырь. Что показал вирус 'Петя', покарав Украину
В Таиланде таинственно пропадают туристы
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Катар отказался от выполнения требований арабских стран
В Госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко в Киеве
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Путин сообщил, что Россия примет активное участие в саммите G20
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Мутко и Газзаев: раунд в Госдуме Вчера в Государственной Думе РФ в рамках «Правительственного часа» встретились Виталий Мутко и Валерий Газзаев, которые в прошлом году боролись за пост президента РФС
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь