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03:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Дипломаты назвали похищением арест и экстрадицию россиянина из Латвии в США

Российское посольство в США рассматривает арест россиянина Юрия Мартышева как очередной случай похищения соотечественников американскими властями. По утверждению дипломатов, Вашингтон вновь нарушил действующее двустороннее Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

В посольстве отметили, что в курсе случившегося и держат ситуацию на контроле. По их словам, Мартышеву оказывается консульская помощь, в скором времени состоится его посещение консульскими работниками в тюрьме.

Дипмиссия также потребовала от американской стороны «безусловного соблюдения прав и интересов российского гражданина».

Мартышев был передан США властями Латвии. Пока неизвестно, в чем его обвиняют.

9 апреля в Испании по запросу США был задержан российский программист Петр Левашов. Суд в Барселоне провел заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина.

19 октября 2016 года в Чехии задержали 29-летнего россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в кибератаках на социальную сеть LinkedIn и на облачное хранилище данных Dropbox, а также на сайт вопросов и ответов Formspring. Россия, в свою очередь, считает, что Никулин в 2009 году похитил 3,4 тысячи долларов из электронных кошельков WebMoney. Ордер на его арест был выписан 10 ноября 2016 года. Сразу после решения суда об экстрадиции адвокаты Никулина оспорили американский запрос на выдачу.

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