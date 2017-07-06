Госсекретарь рассказал о повестке встречи Трампа и Путина на саммите G20

«У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии. Вашингтон полагает, что Россия, как гарант режима Асада, несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа и за то, чтобы ни одна из сторон не нарушала установленные границы, занимая территории, ранее освобожденные от боевиков “Исламского государства” (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и иных группировок», — отметил Тиллерсон.

По его словам, США изучают возможность создания совместного с Россией механизма по бесполетным зонам. Тиллерсон напомнил, что Москва и Вашингтон быстро и мирно разрешали инциденты, с которыми сталкивались в Арабской республике.

Госсекретарь призвал все противоборствующие стороны отказаться от эскалации конфликта и соблюдать согласованные географические границы установленных зон безопасности. «Все должны помнить, что наша цель в Сирии — ИГ», — резюмировал дипломат.