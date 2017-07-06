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06:09 (мск), источник: ИА REGNUM

В ДФО 47% предпринимателей сталкиваются с заказными проверками

Юрий Чайка о нежелании контрольных органов менять устаревшие методы.

Источник: РИА "Новости"

На Дальнем Востоке 47% предпринимателей сталкиваются с проверками заказного характера. Такое заявление на совещании в правительстве РФ сделал генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, превалирующее число представителей бизнес-структуры шансов отстоять свои права в суде не видит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках совещания, которое провёл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, генеральный прокурор озвучил результаты проведённого соцопроса, согласно которому 47% предпринимателей Дальнего Востока сталкиваются с заказными проверками, а две трети респондентов не видят шансов отстоять права в суде.

«Повсеместно мы сталкиваемся с нежеланием контролёров менять устаревшие подходы к проверкам бизнес-структур. Спросите любого представителя бизнеса: визиты кого из проверяющих создают наибольшие проблемы? Ответ будет однозначный — сотрудников полиции», — отметил Юрий Чайка.

Генпрокурор добавил, что озвученные им в 2013 году законодательные инициативы согласования проверок прокурорами, которые нашли поддержку и среди бизнес-сообщества, и у Общественной палаты, со стороны МВД и других силовиков торпедируются и не реализуются.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшую среду, 28 июня, генпрокурор РФ выступил на совместном с Минвостокразвития РФ совещании в Хабаровске, на котором заявил, что ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа мешают региональные органы власти. По словам Юрия Чайки, они создают административные барьеры для реализации инвестиционных проектов, требуют у бизнеса излишние бумаги, несвоевременно совершенствуют нормативно-правовую базу.

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