В ДФО 47% предпринимателей сталкиваются с заказными проверками
Юрий Чайка о нежелании контрольных органов менять устаревшие методы.
Юрий Чайка о нежелании контрольных органов менять устаревшие методы.
На Дальнем Востоке 47% предпринимателей сталкиваются с проверками заказного характера. Такое заявление на совещании в правительстве РФ сделал генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, превалирующее число представителей
В рамках совещания, которое провёл
«Повсеместно мы сталкиваемся с нежеланием контролёров менять устаревшие подходы к проверкам
Генпрокурор добавил, что озвученные им в 2013 году законодательные инициативы согласования проверок прокурорами, которые нашли поддержку и среди
Как сообщало ИА REGNUM, в минувшую среду, 28 июня, генпрокурор РФ выступил на совместном с Минвостокразвития РФ совещании в Хабаровске, на котором заявил, что ускоренному развитию Дальневосточного федерального округа мешают региональные органы власти. По словам Юрия Чайки, они создают административные барьеры для реализации инвестиционных проектов, требуют у бизнеса излишние бумаги, несвоевременно совершенствуют