Инвесторы ждут расширения режима Свободного порта в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 июля, AmurMedia.

Расширение границ Свободного порта позволяет запускать новые инвестиционные проекты и модернизировать существующие производства. Только в Хабаровском крае более 30 инвестпроектов могут стартовать благодаря включению в порто-франко новых территорий. Об этом ИА AmurMedia сообщил председатель Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Антон Скорик.

«Мы внимательно следим за тем, как происходит развитие свободного порта Владивосток и его расширение. Сейчас также рассматривается распространение СПВ на территории нескольких муниципальных образований в Хабаровском и Камчатском краях. При принятии таких решений, нужно взвешенно подходить и смотреть под какие проекты и отрасли предоставляется такая серьезная государственная поддержка. Это определенная работа на местах как региональной и муниципальной власти, так и предпринимательского сообщества по обоснованию и необходимости включения в режим свободного порта. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы режим свободного порта распространился на территорию города Хабаровска. Мы не так давно проводили круглый стол с коллегами из правительства Хабаровского края, они подтвердили информацию о сформированном пуле из более 30-ти потенциальных инвестиционных проектов по городу Хабаровску», — отметил эксперт.

Напомним, в конце июня минвостокразвития России внесло в правительство законопроект о распространении режима Свободного порта на международные аэропорты Хабаровск (Новый) и Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район. А 1 июля президент России Владимир Путин подписан указ о включении в зону действия Свободного порта территорию Углегорского района Сахалинской области.

Как отмечал глава минвостокразвития России Александр Галушка, распространение на Углегорский район режима свободного порта позволит дополнительно привлечь в регион 65 млрд рублей частных инвестиций.