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10:17 (мск), источник: 112.ua

На границе с непризнанным Приднестровьем Украина усилит охрану, — Яровой

Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии.

На границе с Приднестровьем усилят охрану. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время встречи с делегацией Киевской ассоциации военных атташе и военных атташе более 30 иностранных государств, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

«Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион. Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии, планируем развертывание подразделений Нацполиции. Мы, безусловно, будем наращивать там силы», — отметил Яровой. Также он добавил, что сейчас завершается обустройство Харьковской части границы в рамках программы «Европейский вал», начинаются работы в Сумской и Луганской областях.

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