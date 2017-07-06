Левада-Центр увидел резкий рост рейтинга «Единой России»

Число россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию», выросло на 8% по сравнению с июлем 2016 года. Это выяснили социологи Левада-Центра, которые провели опрос, чтобы определить популярность политических партий. Опрос проводился среди уже определившихся с выбором партии респондентов.

Опрос был проведен 23 — 26 июня среди 1600 россиян в 48 регионах. Респондентов просили ответить, пошли ли бы они на выборы депутатов, если бы те состоялись в следующее воскресенье. Респондентов, сказавших, что пришли бы, спросили, за представителей какой партии они бы отдали свои голоса. Согласно результатам опроса, за единороссов проголосовали бы 63% опрошенных из числа тех, кто определился с выбором (в прошлом году их количество составило 55%).

Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы», «Партии пенсионеров за справедливость», «Яблока», ПАРНАС, «Родины» и «Партии роста» — снизились либо остались без изменений.

Рейтинг «Единой России» с конца прошлого июня немного вырос и по данным ВЦИОМ (с 45,1 до 47,4%). Небольшой рост популярности партии за тот же период фиксирует и ФОМ (с 46 до 49% в конце июня этого года).

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