Левада-Центр увидел резкий рост рейтинга «Единой России»
Число желающих проголосовать на выборах за «Единую Россию» увеличилось с 55 до 63%, сообщили в
Число желающих проголосовать на выборах за «Единую Россию» увеличилось с 55 до 63%, сообщили в
Высокий рейтинг
Число россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию», выросло на 8% по сравнению с июлем 2016 года. Это выяснили социологи
Опрос был проведен 23 — 26 июня среди 1600 россиян в 48 регионах. Респондентов просили ответить, пошли ли бы они на выборы депутатов, если бы те состоялись в следующее воскресенье. Респондентов, сказавших, что пришли бы, спросили, за представителей какой партии они бы отдали свои голоса. Согласно результатам опроса, за единороссов проголосовали бы 63% опрошенных из числа тех, кто определился с выбором (в прошлом году их количество составило 55%).
Рейтинги других партий, перечисленных в опросе, — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы», «Партии пенсионеров за справедливость», «Яблока», ПАРНАС, «Родины» и «Партии роста» — снизились либо остались без изменений.
Рейтинг «Единой России» с конца прошлого июня немного вырос и по данным ВЦИОМ (с 45,1 до 47,4%). Небольшой рост популярности партии за тот же период фиксирует и ФОМ (с 46 до 49% в конце июня этого года).
Другие партии
Популярность КПРФ с прошлого года, по данным
Повышение рейтинга «Единой России» связано с постепенным выходом из экономического кризиса, ростом потребительского и социального оптимизма и сезонным фактором (лето, отсутствие громких избирательных кампаний), пояснил для РБК социолог
По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, рост популярности партии власти связан в первую очередь с «Прямой линией» президента, которая прошла 15 июня. Июнь 2016 года был предвыборным месяцем перед выборами в Госдуму, напомнил Обухов, парламентские партии активно работали, поэтому их рейтинги и были более высокими, чем сейчас. «Все партии тогда выкладывались. Сейчас было некоторое затишье
С ним не согласен депутат от ЛДПР Ярослав Нилов: по его мнению, снижение рейтинга всех партий, кроме «Единой России», можно объяснить только погрешностью при подсчете результатов. Рост популярности «Единой России» тоже относителен, уверен Нилов: рейтинги зависят от того, в каких регионах и среди каких респондентов проводились замеры, пояснил РБК Нилов. «Я знаю, что мы — вторая партия и рейтинг у нас минимум 20%», — заявил он.
«Единая Россия» становится все популярнее
Анабиоз партийной системы
Снижение популярности всех политических партий, кроме «Единой России», связано с тем, что после прошлогодних думских выборов российская партийная система впала в анабиоз, считает политолог Александр Кынев. После выборов в Госдуму партии оказались истощенными — без ресурсов и с «психологическими травмами после результатов, которые были получены». Они почти свернули партийную деятельность, поэтому массовый избиратель и не знает большую часть партийных акционеров, считает эксперт, — и в ближайшие годы эта ситуация может быть исправлена «только искусственно».
Участники опросов обычно помнят только тех, кто присутствует в СМИ, уточнил политтехнолог Вячеслав Смирнов. «А после выборов в СМИ присутствует руководство Госдумы,