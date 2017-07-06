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07:36 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны подробности совещания Медведева и Назарова

Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал о том, как будут проводиться плановые проверки с 2018 года.

Источник: Reuters

Как ранее сообщал «СуперОмск», 6 июля губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в дистанционном всероссийском совещании по вопросам контрольно-надзорной деятельности под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава российского правительства сообщил, что с 2018 года все плановые проверки будут проводиться исключительно исходя из категорий рисков для жизни и здоровья людей. Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться по улучшению реальных показателей безопасности. Особое внимание будет уделено тому, насколько снизились травматизм, заболеваемость и экономический ущерб.

«Развитие современной высокотехнологичной компании несовместимо с выполнением устаревших требований со стороны надзорных органов. К осени ведомства должны подготовить “дорожные карты” по их сокращению и актуализации. А в дальнейшем эти требования должны быть кодифицированы по каждой сфере государственного контроля», — сказал Медведев.

После завершения совещания с главой федерального правительства губернатор Виктор Назаров обсудил ход надзорной реформы в Омской области. В региональном министерстве экономики разрабатывается методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, которая будет утверждена до конца ноября 2017 года.

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