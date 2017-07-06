Стали известны подробности совещания Медведева и Назарова
Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал о том, как будут проводиться плановые проверки с 2018 года.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал о том, как будут проводиться плановые проверки с 2018 года.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 6 июля губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в дистанционном всероссийском совещании по вопросам
«Развитие современной высокотехнологичной компании несовместимо с выполнением устаревших требований со стороны надзорных органов. К осени ведомства должны подготовить “дорожные карты” по их сокращению и актуализации. А в дальнейшем эти требования должны быть кодифицированы по каждой сфере государственного контроля», — сказал Медведев.
После завершения совещания с главой федерального правительства губернатор Виктор Назаров обсудил ход надзорной реформы в Омской области. В региональном министерстве экономики разрабатывается методика оценки результативности и эффективности