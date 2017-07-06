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07:54 (мск), источник: NewsKo

У Александровского района будет свой путеводитель

Как сообщают в администрации Александровского района, местные власти намерены финансово поддержать выпуск туристического путеводителя по району.

По словам помощника главы района Нелли Гридневой, автором этого проекта стал уроженец Александровска Дмитрий Колодкин, сегодня обучающийся на четвёртом курсе географического факультета ПГНИУ.

Выбравший специализацию «туризм» молодой александровец задал себе вопрос: почему его родной край известен и связан лишь с именем Бориса Пастернака? Побывавший в начале XX века во Всеволодо-Вильве Пастернак создал тем самым некий бренд территории. Хотя Александровскому району есть чем гордиться и что показать помимо этого. Крупнейшая Яйвинская ГРЭС, Голубые озёра на месте бывших карьеров, первые разработки бывшего Кизеловского угольного бассейна, исторические места, связанные со съёмками советского фильма «Девчата», богатый зоопарк в самом Александровске, старинный пруд в этом городе, ставший не только украшением, но и излюбленным местом отдыха горожан. Перечислять можно долго.

В созданном студентом путеводителе около 40 объектов, которые могут вызвать интерес у туристов в Александровском районе. Дмитрий Колодкин кроме них указал в книге маршруты для сплавов и горных восхождений, малоизвестные пещеры, места для питания и ночлега.

Молодым географом проведена большая работа. Он самостоятельно разработал карты отдельных населённых пунктов района, подобрал свидетельства краеведов об истории и достопримечательностях территории, отсмотрел не одну сотню фотографий интересных объектов для издания.

Дмитрий проанализировал и мировой опыт издания путеводителей.

По свидетельству экспертов, путеводитель по Александровску создан на высоком профессиональном уровне. Его выпуск намечен на будущий год. Власти района намерены материально поддержать этот проект.

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