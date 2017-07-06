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08:11 (мск), источник: VLADNEWS

Депутат Госдумы: Мало кто может себе позволить билет на самолет в Приморье и на Камчатку

Туризм в ДФО встречает препятствие еще в кассах аэропортов.

Источник: VLADNEWS

Далеко не каждый россиянин может позволить себе авиаперелет на Дальний Восток: стандартная стоимость билета в одну сторону (30−40 тысяч рублей) слишком высока для граждан, что служит препятствием для развития туризма в регионе. Об этом на совещании с участием главы Ростуризма заявил депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

— Сегодня покупка билета на самолет из Москвы во Владивосток обойдется, минимум, в 30 тысяч рублей в одну сторону, на Камчатку — 40 тысяч. Очевидно, что такой перелет могут позволить себе лишь очень немногие жители европейской части страны, — отметил парламентарий. — При таких ценах развитие внутреннего туризма в Приморье, на Камчатке, Сахалине, Сибири и других привлекательных с туристической точки зрения регионах, невозможно. Эту проблему необходимо решать.

Как пояснил глава Ростуризма Олег Сафонов, стоимость перевозки составляет 50−70% в структуре стоимости туристического продукта. Чтобы стимулировать внутренний туризм, нужно снизить цены на авиаперелеты. В качестве одного из способов снижения руководитель Ростуризма назвал развитие внутренних чартерных авиаперевозок. Чартеры, по его словам, позволяют удешевить стоимость перелета на 20−30%. Кроме того, руководитель агентства отметил, что снижению цены авиабилетов на внутренних перевозках способствовало решение об уменьшении НДС до 10%. Сейчас, по его словам, обсуждается обнуление НДС при внутренней внутрироссийской авиационной перевозки.

— Мы считаем, что это был бы очень серьезный действенный шаг по снижению стоимости перелетов внутри страны, — добавил Сафонов.

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