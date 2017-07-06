Начальник департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий подал в отставку, эту информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе правительства НСО и подчеркнули, что чиновник уволился по собственному желанию. Исполнять обязанности начальника будет замглавы департамента Евгений Рыжков. .

Вячеслав Дубовицкий возглавил департамент в октябре 2016 года. Он сменил Сергея Швеца. Дубовицкий родился в 1973 году в городе Рудный Кустанайской области Казахстана. В 1995 году окончил Рудненский индустриальный институт, с 2005-го по 2007 год — начальник отдела организации конкурсов, земельных и арендных отношений агентства лесного хозяйства по Новосибирской области.

В 2007-м возглавил отдел использования лесов и арендных отношений, в 2010-м стал замглавы департамента, начальником отдела лесного планирования. Женат, четверо детей.