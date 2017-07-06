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10:32 (мск), источник: Вести - Калининград

В региональном правительстве стартовал проект развития системы работы с кадрами

В среду, 5 июля, Калининградская область приступила к реализации нового пилотного проекта, касающегося развития системы работы с кадрами. Об этом сообщает региональное правительство.

Источник: Вести - Калининград

«Проект под названием “Построение полного цикла управления персоналом в органах исполнительной власти” основан на идеях и мерах, которые заложены в концептуальных и стратегических документах, разработанных РАНХиГС и Центром стратегических разработок по поручениям главы государства», — говорится в сообщении.

Старт проекта ознаменовался встречей его кураторов с главой региона Антоном Алихановым, его заместителями и руководителями министерств.

«Проект, который мы начинаем реализовывать в Калининграде совместно с коллегами из РАНХиГС, будет нам крайне полезен, а наш опыт — использован в других регионах», — отметил Антон Алиханов.

Выбор Калининградской области для проведения почти полугодового исследования инициировали власти региона. Проект займёт около полугода и будет включать диагностику и развитие системы работы с кадрами, определение фактической кадровой обеспеченности и её целевого состояния.

РАНХиГС окажет в этой работе методологическую и экспертную поддержку.

Представители академии отмечают, что участвуя в проекте, Калининградская область получает шанс войти в число территорий-новаторов в сфере государственной кадровой политики. Итогом проекта, по их словам, станет создание в Калининградской области системы, которая в дальнейшем будет обеспечивать госуправление эффективными кадрами.

«Эта логическая цепочка заложена в основу нашего подхода: эффективные кадры — эффективное управление — успешная реализация стратегических приоритетов», — заявил руководитель Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Алексей Шипов.

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