Служить государству можно, лишь отслужив Родине

Депутаты одобрили вчера во втором чтении законопроект, который устанавливает ограничения для тех, не прошел «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Уклонист, «откосивший» от армии, не может быть государственным и муниципальным служащим. Запрет будет действовать в течение десяти лет с того момента, как призывная комиссия, исследовав все обстоятельства, утвердит заключение о том, что гражданин не проходил «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

Районный военкомат должен заранее при помощи повестки сообщить гражданину, в какой день и час призывная комиссия намерена рассмотреть его дело. Подозреваемый в уклонении от воинской службы вправе присутствовать на заседании комиссии и доказывать свою правоту. Если он не сможет ничего доказать районной комиссии, то вправе обжаловать ее заключение в областной (республиканской, краевой) призывной комиссии. Если и на региональном уровне гражданин не докажет правоту, то он вправе обратиться в суд.



Соответствующие ограничения депутаты вписали в законы «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ».