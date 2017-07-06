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11:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Служить государству можно, лишь отслужив Родине

Депутаты установили десятилетний запрет на госслужбу тем, кто «откосил» от армии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутаты, таким образом, исполнили предписание Конституционного суда, признавшего неконституционной прежнюю норму, по которой уклонист пожизненно не мог стать госслужащим.

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Депутаты одобрили вчера во втором чтении законопроект, который устанавливает ограничения для тех, не прошел «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Уклонист, «откосивший» от армии, не может быть государственным и муниципальным служащим. Запрет будет действовать в течение десяти лет с того момента, как призывная комиссия, исследовав все обстоятельства, утвердит заключение о том, что гражданин не проходил «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

Районный военкомат должен заранее при помощи повестки сообщить гражданину, в какой день и час призывная комиссия намерена рассмотреть его дело. Подозреваемый в уклонении от воинской службы вправе присутствовать на заседании комиссии и доказывать свою правоту. Если он не сможет ничего доказать районной комиссии, то вправе обжаловать ее заключение в областной (республиканской, краевой) призывной комиссии. Если и на региональном уровне гражданин не докажет правоту, то он вправе обратиться в суд.

Соответствующие ограничения депутаты вписали в законы «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ».

Если человека уличат в уклонении уже после того, как он поступит на работу в госорган (или орган МСУ), то он должен быть незамедлительно уволен.


Законопроект призван «укрепить престиж военной службы», пояснил автор законопроекта, первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов («Единая Россия»). В первоначальном варианте проекта запрет устанавливался лишь на пять лет. Но при подготовке ко второму чтению господин Красов предложил увеличить срок до десяти лет, и никто из депутатов ему вчера возражать не стал. Но даже такой срок ограничения мягче прежнего, по которому уклонист отстранялся от госслужбы пожизненно. Конституционный суд в 2014 году постановил, что запрет не может быть бессрочным, и потребовал от законодателей установить конкретный срок.

Справка
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Господин Красов пытался также установить для уклонистов пятилетний запрет на выезд за границу. Но поддержки в Госдуме не нашел, и «запрет на выезд» исчез из законопроекта ко второму чтению. В итоге депутаты одобрили его без вопросов и обсуждения за две минуты.

Виктор Хамраев

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