Владимир Путин встретится с экс-премьером Японии в Екатеринбурге

Встреча политиков пройдет 9 июля. Известно, что Владимир Путин и Есиро Мори, в рамках неформального ужина, обсудят территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Напомним, что по итогам визита президента России Владимира Путина в декабре прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.