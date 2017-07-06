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08:43 (мск), источник: УралПолит.ру

Владимир Путин встретится с экс-премьером Японии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля, ИА УралПолит.Ru. В преддверии международной выставки «Иннопром-2017» в уральской столице ожидают визит президента Владимира Путина и экс-премьера Страны восходящего солнца Есиро Мори.

Встреча политиков пройдет 9 июля. Известно, что Владимир Путин и Есиро Мори, в рамках неформального ужина, обсудят территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Напомним, что по итогам визита президента России Владимира Путина в декабре прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Первые российско-японские консультации по этому вопросу прошли в Токио в марте.

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