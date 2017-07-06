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08:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области отменили закон о поддержке ипотечного кредитования

Министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов заявил, что банки выдают ипотечные кредиты.

Сегодня, 6 июля, на заседании Заксобрания Омской области министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов озвучил идею упразднения закона «О государственной поддержке ипотечного кредитования».

По его словам, ранее ежегодно из бюджета выделялось 250 миллионов на поддержку жителей региона, взявших ипотеку.

— В 2001 году выдано 28 ипотечных кредитов при поддержке региональных властей. Сейчас доля таких кредитов снизилась со 100% до 2,2%. Закон свою задачу выполнил. Коммерческие банки массово предоставляют кредиты, — подчеркнул Стрельцов.

Однако министр успокоил, что сейчас разрабатываются новые проекты законов в поддержку тех, кто берет ипотеку.

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